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‘Orta saha’ rahatsızlığı

Kurultaydan sonra CHP’de İstanbul ile Ankara arasında güç savaşları erken başladı.

Mehmet Güney
04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:07 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Benim iki forvetim var. O gün geldiğinde hangisi formdaysa penaltıyı ona attırırım” diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti. Ancak “Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin” sözleri Saraçhane’de soru işaretlerine neden oldu. Saraçhane’nin kurultaydan sonra oluşan “genel başkan Ankara’dan, lider İstanbul’dan” dengesine ağırlık vereceği öğrenildi. Bu mesaj parti içi ve kamuoyunda pekiştirilecek. İmamoğlu kendisine yakın kurmaylar ve PM üyeleri aracılığıyla kendisi için zemin oluşturacak.



#siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Mansur Yavaş
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