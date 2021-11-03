​Ortak üretimin fikir babasıydı

Türk sanayisinin önemli isimlerinden olan ve bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kombassan Holding Kurucu Başkanı Haşim Bayram, ardında binlerce kişiye istihdam sağlayan onlarca şirket bıraktı. Bayram, Konya’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayan Bayram, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi Hacıveyis Camisi’nde pazartesi günü öğle namazını müteakip Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

28 SUBATÇILARA EYVALLAH DEMEDİ

1989 yılında Kombassan Holding’i kuran Hasim Bayram, faizsiz kazanç ve küçük birikimlerle ortak üretim fikrini ortaya koyarak Anadolu insanını üretimle buluşturarak Kombassan’ı kurdu. Kısa sürede binlerce kişisinin katılımıyla Konya’da üretim odaklı istirakler kurulmasına öncülük eden Bayram, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde büyük baskılara maruz kalsa da pes etmedi. Kurduğu şirketlerin çatı kuruluşu olan Kombassan Holding’de uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bayram, sağlık sorunları nedeniyle holdingdeki aktif yöneticiliği bıraktı.

REKLAM

ÜRETİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR GEÇİRDİ

Kurduğu sistemle yurt içindeki vatandaşların ve gurbetçilerin birikimleriyle faizsiz kazanç ve ortak üretim modeli fikrini ortaya koyan Haşim Bayram, bu birikimlerle ülkenin üretim gücünü artıracak fabrikalar kurdu Sonraki süreçte katılımcıların bir bölümünün ortaklıktan ayrılması isteği mevzuata takılınca Kombassan Holding’in adı 2017 yılında Bera Holding olarak değişti. O tarihten bu yana pek çok alt kuruluşuyla faaliyetlerini sürdüren Bera Holding çatısı altında 18 fabrika ve 32 işletme ile hizmet veriyor. Ayrıca yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlıyor.

1989’da Kombassan’ı kurdu

1951 yılında Karaman’da doğan Haşim Bayram, Anadolu’nun birçok lisesinde kimya öğretmenliği, sanayii bölge müdür yardımcılığı ve bazı sanayii tesisi ve kuruluşlarında mühendislik yaptı. 1981 yılından sonra özel dershanecilikle ticari hayata atıldı. 1989 yılından itibaren Kombassan kuruluşunu başlattı. Bayram, uzun bir dönem Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Haşim Bayram’ın eşi Emine Bayram da 23 Ekim tarihinde koronavirüs(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM 'KOMBASSAN'ın patronu halktır'