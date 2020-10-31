Yürekleri yakan kaza: Anne ve oğlunu kaza ayırdı

Dün akşam Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye binası önünde içler acıtan bir kaza meydana geldi.

GÜNDEM Otomobil direğine ok gibi saplandı: Anne oğul ölümden döndü

Fatma Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada anne ve oğluna Ayhan K. yönetimindeki 40 DP 822 plakalı otomobil çarptı.

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Kazada yaralanan anne Fatma Zehra Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Türkmenoğlu, Adana’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Fatma Zehra Türkmenoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Selim Türkmenoğlu’nun tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Ayhan K., gözaltına alındı. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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