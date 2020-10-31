Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yürekleri yakan kaza Anne ve oğlunu kaza ayırdı
OSMANİYE

Osmaniye haberleri: Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı

Yürekleri yakan kaza: Anne ve oğlunu kaza ayırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Zehra Türkmenoğlu ve oğlu Selim Türkmenoğlu'na otomobil çarptı. Fatma Zehra Türkmenoğlu hayatını kaybederken, oğlu Selim yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye binası önünde içler acıtan bir kaza meydana geldi.

Otomobil direğine ok gibi saplandı: Anne oğul ölümden döndü
GÜNDEM
Otomobil direğine ok gibi saplandı: Anne oğul ölümden döndü

Fatma Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada anne ve oğluna Ayhan K. yönetimindeki 40 DP 822 plakalı otomobil çarptı.

Tesisten çıkan cipe TIR çarptı: Anne-oğul öldü baba ağır yaralı
GÜNDEM
Tesisten çıkan cipe TIR çarptı: Anne-oğul öldü baba ağır yaralı

Kazada yaralanan anne Fatma Zehra Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Türkmenoğlu, Adana’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Fatma Zehra Türkmenoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Pusetteki bebeğiyle yürürken otomobil çarpan anne bebeğiyle birlikte yola savruldu: Anne gözyaşlarına hakim olamadı
GÜNDEM
Pusetteki bebeğiyle yürürken otomobil çarpan anne bebeğiyle birlikte yola savruldu: Anne gözyaşlarına hakim olamadı

Selim Türkmenoğlu’nun tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Ayhan K., gözaltına alındı. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de anne ve iki oğlu kaza kurbanı
GÜNDEM
Rize'de anne ve iki oğlu kaza kurbanı
Abone Ol Google News
Türkiyeye destek yağıyor

Türkiye'ye destek yağıyor

​İzmir'de yaşanan depremin ardından liderlerden dayanışma mesajı.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Amatör futbolcunun mucize kurtuluşu

Amatör futbolcunun
mucize kurtuluşu

Yaralı olarak çıkarıldı, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
100 vatandaşımızı kurtardık

100 vatandaşımızı kurtardık

AFAD İzmir Koordine Merkezi'nde bakanlar açıklama yaptı.
Anne ve<br>4 çocuğuna ulaşıldı

Anne ve
4 çocuğuna ulaşıldı

​Ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Bir baktım koca<br>denizde su yok

Bir baktım koca
denizde su yok

​Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi.

17 saat sonra 3 mucize kurtuluş

17 saat sonra 3 mucize kurtuluş

​İzmir'den art arda sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

​Tütün ve alkolü yasaklatıp şeyhülislam katline girişen ilk padişah.
16 saat sonra<br>gelen müjde

16 saat sonra
gelen müjde

​İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı.
Denizde<br>ürperten görüntü

Denizde
ürperten görüntü

​İzmir'de deprem sonrası yüzlerce tekne açığa sürüklendi.
15 saat sonra<br>mucize kurtuluş

15 saat sonra
mucize kurtuluş

​İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı.
Tasfiye ittifaka<br>hazırlık

Tasfiye ittifaka
hazırlık

​FETÖ tartışmalarının sürdüğü İYİ Parti'de yeni skandal.
Twitter CEO'sunu<br>hapse atın

Twitter CEO'sunu
hapse atın

​Trump'ın teknoloji firmalarıyla savaşı sertleşti.
Barbaros gördü Yavuz yola çıktı

Barbaros gördü Yavuz yola çıktı

​Karadeniz'deki keşfin ardından gözler Doğu Akdeniz'de.
Sokağa atana<br>10 bin lira ceza

Sokağa atana
10 bin lira ceza

​Hayvan hakları kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak.
Libya Başbakanı<br>karar değiştirdi

Libya Başbakanı
karar değiştirdi

​Fayiz es-Serrac istifa etmekten vazgeçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.