Osmaniye'de freni boşalan hafif ticari araç ağaca çarptı: Bir kişi yaralandı

Kaza, Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Muhammet Zengin Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sude Y. idaresindeki 80 BD 846 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı seyrettiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araçtan düşen sürücü Sude Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.