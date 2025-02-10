Otoda ihracat %10 azalacak

Türkiye’de 530’un üzerinde üyesiyle 37 milyar dolarlık ihracatın yarısından fazlasına imza atan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), sektörün 2024 yılı performansını değerlendirdi ve 2025 ile ilgili öngörülerini paylaştı.





ÜRETİMİMİZ 100 BİN ADET DÜŞTÜ

2024’ün Türkiye otomotiv tedarik sanayisi açısından zorlu bir yıl olduğunu ifade eden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Yıl genelinde toplam araç üretimi 1 milyon 466 bin adetle, bir önceki yılın 1 milyon 570 bin adetlik üretiminin gerisinde kaldı. İhracat cephesinde otomotiv sektörü, toplamda 37,2 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde ederek olumlu bir performans sergilese de bunun sürdürülebilirliği bir tehdit noktası olarak karşımızda duruyor. Avrupa Birliği’nin regülasyon değişiklikleri ve ana sanayilerden yeni platform ve projeler alamamamız nedeniyle 2025 yılı ihracatımızda yüzde 10’luk bir küçülme olacağını ön görüyoruz” açıklamasını yaptı. Saydam, otomotiv sektörünün yapısı gereği bugünü değil gelecek 2-3 yılı konuştuğunu ve tasarladığını ifad etti.





İÇ PAZAR SATIŞINDA YERLİLER ZAYIFLADI

Saydam, “Bugün atılan ya da atılmayan adımların yansımaları önümüzdeki yıllarda hissedilecek. Türkiye’nin dünya genelinde araç üretiminde 12’nci sıradan 11’inci sıraya yükselmesi, önemli bir başarı olarak değerlendirilse de bu konumun korunması ve geliştirilmesi için daha büyük hedeflere yönelmesi gerektiği net bir şekilde görülüyor. Türkiye’nin iç pazarında yaşanan ithalat oranlarındaki artış oldukça dikkat çekici. 1 milyon 285 bin adetlik iç pazarda, maalesef ithal araçların oranı yüzde 70’i bulmuş durumda. Yani yerli üretimin payı giderek azalıyor. Bu durum yerli üretim için ciddi bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu.





PAZAR PAYINI %30’DAN %70’E ÇIKARMALIYIZ

Yerli üretimin iç pazardaki payını artırmak için devlet destekli teşvik programların ve ithalatı dengeleyici düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen TAYSAD Başkanı, “Eğer Türkiye olarak daha rekabetçi olmak istiyorsak, 1,5 milyon adetlik iç pazar hedefi ve yüzde 70 yerlilik oranını yakalamalıyız. Şu anki tablo, bizim için büyük bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne uygun bir iç pazar yaratılmalı. Türkiye’de üretimin bu yıl 1 milyon 400 bin adede gerileyeceği tahmin edilmekte. Son 5 yılda 15’incilikten 11’inciliğe kadar yükseldik fakat bu kritik bir eşik. 10’uncu sıraya çıkabilmemiz için üretimimizi 1 milyon 400 binlik rakamlardan 2 milyon 400 binlere çıkarmamız lazım. Bu zorlu süreci aşmak için rekabet gücümüzü artırmalı, stratejik iş birlikleri geliştirerek fırsatları değerlendirmeliyiz” dedi.



