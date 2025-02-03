Oyun değiştirici C3 Aircross geliyor: Citroen yenilediği modellerle atağa kalkacak

Fransız otomobil üreticisi Citroen yenilediği 3 modelinin tanıtımını geçtiğimiz hafta Barcelona’da gerçekleştirdi. Markanın en iddialı modellerinden biri olan C3 Aircross’un da aralarında bulunduğu yenilenen seride C4 ve C4X modeli de yer aldı. C3 Aircross mayısta Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanırken, kalan iki modelin ise bu ayın ortasından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

CİTROEN SATIŞINDA 4’ÜNCÜ SIRADAYIZ

2025’te tüm modellerinin yenileneceğinin altını çizen Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran, “2025 yine iddialı olduğumuz bir yıl olacak. Avrupa satışlarında 4’üncü ülke konumuna gelmiş olmamız, Türkiye olarak her yıl daha güçlendiğimizi gözler önüne seriyor. Öte yandan yenilediğimiz modellerden elektrikli C4 ve C4X yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alacak. Yenilenen C3 Aircross ise ulaşılabilir elektrikli otomobilde en iyi örneklerden birisi olacak. Türkiye pazarı bu yıl da 1 milyonu geçer” ifadelerini kullandı.

Bora Duran

25 BİN AVRO ALTI EN İYİ OTOMOBİL

Citroen’in Avrupa’da 25 bin avro altında satılan otomobiller arasından birinci olarak Altın Direksiyon ödülüne layık görülen yeni nesil C3 Aircross, kaslı ve güçlü bir görünümle geliyor. 4,39 metre uzunluğa sahip yeni C3 Aircross, yine kompakt ve kullanışlı bir otomobil olmaya devam ederken, aynı zamanda daha geniş bir kabin sunuyor. Türkiye’de hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleri ile yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, Citroen’in B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor.

3 MOTOR SEÇENEĞİYLE TERCİH ORANI ARTACAK

C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüşe imkan sağlayan bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Ayrıca daha da ileri giderek, Avrupa’da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak. Yeni C3 Aircross 136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 kilometrenin üzerindeki menzili ile günlük hayatı kolaylaştırıyor.

YENİ C4 VE C4X BU AY SATIŞTA

C4 ve C4 X şubat ayında ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenen modellerde müşteriler Türkiye’de, kendini kanıtlamış olan 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, C4’te yeni 136 beygir gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemine sahip versiyonla satın alabilecekler. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.







