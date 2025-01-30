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MTV ödemelerinde son gün: Kimler muaf? Hangi araca ne kadar ödenecek?

MTV ödemelerinde son gün: Kimler muaf? Hangi araca ne kadar ödenecek?

10:4130/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
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MTV ödemelerinde 31 Ocak Cuma son gün
MTV ödemelerinde 31 Ocak Cuma son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için son tarih yaklaşıyor! 31 Ocak’a kadar tamamlanması gereken ödemeler, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılı ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başladı ve 31 Ocak itibarıyla sona erecek. MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödeniyor.


MTV borcunu ödemeyenlere gecikme faizi


Belirlenen süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.


MTV’den kimler muaf?


Bazı kurum ve kişiler MTV ödemekten muaf tutuluyor. İşte muafiyet kapsamındaki gruplar:

Genel ve özel bütçeli idareler,


Sosyal güvenlik kurumları,


İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve mahalli idare birlikleri,


Türkiye Kızılay Derneği’ne ait tescilli taşıtlar,


Engellilik oranı %90 ve üzeri olan bireylere ait taşıtlar ile özel donanımlı engelli araçları,


Yabancı misyonlara ait belirli araçlar.


Araçlara göre MTV tutarları


MTV miktarı, aracın modeli, tipi, motor hacmi, gücü ve ağırlığı gibi kriterlere göre değişiyor. Örneğin:


1300 cc motor hacmine sahip ve değeri 455 bin TL’yi aşan bir araç için:

1-3 yaş: 5.803 TL
4-6 yaş: 4.042 TL
7-11 yaş: 2.264 TL

Elektrikli araç sahiplerine vergi avantajı


Elektrikli araçlar için MTV, standart tutarın yalnızca %25’i olarak hesaplanıyor.


Örnek: 2017 model, 110 kW gücündeki bir elektrikli araç için 2025 MTV ödemesi:


Normalde: 10.613 TL


Elektrikli araçlar için indirimli tutar: 2.653 TL


31 Ocak’a kadar ödeme yapmayı unutmayın.




#MTV
#ödeme
#otomotiv

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