Tesla'nın Avrupa satışları dibe vurdu

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Avrupa'da Irkçı AfD’yi desteklemesi sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya kıtada büyük kan kaybettirdi. Tesla'nın Avrupa'nın birçok ülkesindeki elektrikli araç satışları ocak ayında yıllık yüzde 50'ye yakın azalarak 13 bin 706'dan 6 bin 794'e düştü. Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na göre, Tesla ocak ayında Almanya'da yalnızca 1.277 yeni araç kaydettirdi. Tesla, geçen yılın aynı döneminde Almanya'da 3 bin 150 araç satmıştı. Bu rakam, yüzde 59'luk bir azalma anlamına geliyor.

Alman elektrikli araç pazarı bu dönemde yüzde 50'den fazla büyürken, Tesla'nın pazar payı yüzde 14'ten yüzde 4’e indi. Tesla satışları Fransa'da ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 düşerek, 3 bin 118'den 1.141 adede geriledi. İspanya'daki satışlarda düşüş oranı yüzde 75'i buldu ve 1.094'ten 269'a indi. Norveç'teki araç kayıtları da Ocak 2024'te 1.109 iken, Ocak 2025'te yüzde 40 azalarak 663 adede düştü. Birleşik Krallık'ta ise düşüş oranı yüzde 18'i aştı. Birleşik Krallık'ta geçen yılın ilk ayında 1.581 Tesla satılırken, bu rakam Ocak 2025'te 1.293 adet olarak gerçekleşti. Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibine dahil olması ve Avrupa siyasetine müdahale ederek aşırı sağ partilere destek vermesi tüketicilerden yoğun tepki görüyor. Bu sebeple Tesla satışlarının önemli pazarlarda fren yaptığı değerlendiriliyor.