Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel’e randevu bile vermiyor

Özel’e randevu bile vermiyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de halef-selef genel başkanlar arasında esen soğuk rüzgârlar, 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultay’ın yargıya taşınmasıyla daha sertleşti. CHP’de yeni tartışma gündemi randevu oldu. Özel’in son bir haftada Kılıçdaroğlu’ndan üçüncü şahıslar aracılığıyla randevu almaya çalıştığı, ancak Kılıçdaroğlu’nun çalışma temposu ve bayramı gerekçe göstererek görüşme teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

CHP’de halef-selef genel başkanlar arasında esen soğuk rüzgârlar, 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultay’ın yargıya taşınmasıyla daha da sertleşti. CHP’de yeni tartışma gündemi randevu oldu. Kurultaydaki şaibe iddiaları nedeniyle bağları kopan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında şimdi de randevu gerginliği yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu alamıyor. Özel’in son 1 hafta içerisinde Kılıçdaroğlu’ndan üçüncü şahıslar aracılığıyla randevu almaya çalıştığı, ancak Kılıçdaroğlu’nun çalışma temposu ve bayramı gerekçe göstererek görüşme teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu “aracılarla işim yok” mesajı olarak da değerlendirildi. Başkentte Kılıçdaroğlu’nun Özel’e dönük bu tutumu, “Kemal Bey aracılar ile değil, direkt gelecek taleplere kapıyı açık tutuyor” şeklinde yorumlandı. İkili arasındaki son temas nisanda yapılan 20’nci Olağanüstü Kurultay’da olmuştu.

Son olarak randevulu görüşme ise Tüzük Kurultayı öncesi 2 Eylül 2024’te gerçekleşmişti.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılçdaroğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun