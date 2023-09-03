Özlem Gürses'ten yeni 'Gülnaz Şırınga' vakası: Etkinliklere kapalı olan Taksim'de final maçı gösteriminin yasaklandığını iddia etti

"Son Dakika! Bu akşamki maç Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacak, öncesi ve sonrasında da müthiş Ersin Show ile tüm İstanbul gururla sevinçle coşacaktık ! Organizasyon valilik kararı ile az önce iptal edildi ! Sebep nedir Sayın Davut Gül ??? Bir mutluluğu çok mu gördünüz insanlara?"