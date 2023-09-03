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Özlem Gürses'ten yeni 'Gülnaz Şırınga' vakası: Etkinliklere kapalı olan Taksim'de final maçı gösteriminin yasaklandığını iddia etti

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın final maçının Taksim'de dev ekranda gösterileceğini ve burada çeşitli etkinliklerin planlandığını iddia ederek buna İstanbul Valiliği tarafından engel olunduğunu öne sürdü. Taksim Meydanı'nın 2012 yılından bu yana etkinliklere kapalı olduğunu unutan Gürses, "Bir mutluluğu çok mu gördünüz insanlara?' diyerek durumu provoke etmeye çalıştı. Valilik, yaptığı açıklamayla Gürses'i yalanladı.

16:28 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, etkinliklere kapalı olan Taksim'de A Milli Kadın Voleybol Takımının final maçı gösteriminin yasaklandığını öne sürdü.

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, etkinliklere kapalı olan Taksim'de A Milli Kadın Voleybol Takımının final maçı gösteriminin yasaklandığını öne sürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses ise final maçı üzerinden vatandaşları provoke etmeye çalıştı.

'Planlanan etkinliği valilik iptal etti' yalanı

Final maçının Taksim'de dev ekranda gösterileceğini, maçın öncesi ve sonrası için çeşitli etkinliklerin planladığını öne sürerek bunun İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiğini iddia etti.

Gürses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Son Dakika! Bu akşamki maç Taksim Meydanında açık ekrandan yayınlanacak, öncesi ve sonrasında da müthiş Ersin Show ile tüm İstanbul gururla sevinçle coşacaktık ! Organizasyon valilik kararı ile az önce iptal edildi ! Sebep nedir Sayın Davut Gül ??? Bir mutluluğu çok mu gördünüz insanlara?"
ifadelerini kullandı.


2012'den beri Taksim toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmıyor

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla Gürses'i yalanladı.

Yapılan açıklamada,
"Çeşitli sosyal medya mecralarında “Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu” şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımıza dev maçta başarılar dileriz."
denildi.

Gülnaz Şırınga vakasıyla günlerce konuşulmuştu

Gürses mizah sayfasındaki bir haberi gerçek sanarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı vuran 'Gülnaz Şırınga' isimli hemşirenin saldırıya uğradığını aktarmıştı. Bahçeli de grup toplantısında
"Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum"
diyerek Gürses ile dalga geçmişti.



#Özlem Gürses
#Taksim
#İstanbul Valiliği
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