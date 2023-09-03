Özlem Gürses'ten yeni 'Gülnaz Şırınga' vakası: Etkinliklere kapalı olan Taksim'de final maçı gösteriminin yasaklandığını iddia etti

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, etkinliklere kapalı olan Taksim'de A Milli Kadın Voleybol Takımının final maçı gösteriminin yasaklandığını öne sürdü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses ise final maçı üzerinden vatandaşları provoke etmeye çalıştı.
'Planlanan etkinliği valilik iptal etti' yalanı
Final maçının Taksim'de dev ekranda gösterileceğini, maçın öncesi ve sonrası için çeşitli etkinliklerin planladığını öne sürerek bunun İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiğini iddia etti.
2012'den beri Taksim toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmıyor
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla Gürses'i yalanladı.