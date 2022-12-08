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AFYONKARAHİSAR

Patlayan lastiği tamir ederken TIR çarptı: İki ölü

Afyonkarahisar’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve yanında bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Patlayan lastiği tamir ederken TIR çarptı: İki ölü
Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı.

Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı.

Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı
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Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ertuğrul Yılmaz, idaresindeki 38 ED 533 plakalı otomobile otogaz almak için akaryakıt istasyonuna geldi.
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100 TLlik yakıt alan Yılmaz, aracına binerek gitmek istedi. Yılmaz, kontağı çevirdiği anda araç birden alev aldı.
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Aracın içinden çıkan Yılmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpü ile alevleri söndürdü.
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Yanan otomobil akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Diğer yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde akaryakıtını alan Yılmazın aracına bindikten kısa bir süre sonra otomobilin alev aldığı görüldü.
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Yılmazın araçtan kaçarak, alevlerden kurtulduğu güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, arka plakası olmayan otomobilin otogaz tesisatında arıza olduğu, bu nedenle aracın alev aldığı öğrenildi.
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Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev aldı; o anlar kamerada
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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kayseri'ye bağlı Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aracına otogaz alan vatandaş, kontağı çalıştırdığında neye uğradığını şaşırdı. Otomobil, gaz kaçağı nedeniyle bomba gibi patladı. Şoför yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

14 Yaşındaki Twitch yayıncısı Melih Kalkan hayatını kaybetti
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Henüz 14 yaşında olan Twitch yayıncısı Melih Kalkan yaşamını yitirdi.
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Haberi kendisine destek olan ve yayınlarına yardım eden Cantuğ Özsoy verdi.
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Melihe hayallerini gerçekleştirmesi yönünde destek olan Unlost ile yaptığı yayınlarla yeteneği daha fazla kişi tarafından fark edilen Melih bir süredir kistik fibrozis tedavisi görüyordu.
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MELİH KALKAN 14 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİSosyal medya fenomeni Cantuğ Özsoy Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Melih Kalkanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Özsoy, Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.
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Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur ifadeleriyle paylaştı.
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CS:GO ve Valorantta eşine az rastlanır bir yeteneğe sahip olan genç yayıncı yaklaşık 5 yaşından bu yana oyunlarla içli dışlı olduğunu belirtiyordu.
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14 Yaşındaki Twitch yayıncısı Melih Kalkan hayatını kaybetti
Canlı yayın platformu Twitch'de oyun yayınları yapan JRLOST adıyla tanınan 14 yaşındaki Melih Kalkan uzun zamandır savaştığı kistik fibrozis hastalığına yenildi. Profesyonellere taş çıkartan genç yeteneğin acı haberini, onu keşfeden ünlü yayıncı Cantuğ Özsoy Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.


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