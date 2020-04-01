Pazar yerleri için yeni kararlar açıklandı: Tezgahlar arası en az 3 metre
İçişleri Bakanlığı, koronavirüle mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınacak tedbirler için yeni genelge hazırladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre; pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, dışarıdaki alanlar demir bariyerle kapatılacak.
Giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak.
Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.
İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istedi.
Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak. Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak.Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.