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HAKKÂRİ

Pençe Harekatı'nda 2 asker şehit düştü

Pençe Harekatı'nda 2 asker şehit düştü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonda teröristler tarafından yerleştirilen bir EYP'nin patlaması sonucu 2 askerimiz şehit düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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