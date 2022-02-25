Pençe Şimşek ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rmUuY9W2oz
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!