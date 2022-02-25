Gündem Pençe Şimşek ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Şimşek ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Pençe Şimşek ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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