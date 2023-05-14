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Piknikte facia

Afyonkarahisar’da piknik için Akdağ Tabiat Parkı’na gelen öğrenci grubu, gölet etrafında gezintiye çıktı. Köprüde fotoğraf çekilirken O.F.A dengesini kaybedip suya düştü.

04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çocukları boğulan aileler sinir krizi geçirdi.

Çocukları boğulan aileler sinir krizi geçirdi.

Gölete düşen öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu. Afyonkarahisar’da piknik için Akdağ Tabiat Parkı’na gelen öğrenci grubu, gölet etrafında gezintiye çıktı. Köprüde fotoğraf çekilirken O.F.A dengesini kaybedip suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için 3’ü arkadaşı 5 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, arkadaşı M.S.K, göletten kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak diğer 4 kişi suda kayboldu. Kurbağa adamlar lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser’in cansız bedenlerini göletten çıkardı. Sandıklı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü. Daha sonra defnedilecekleri illere gönderilen cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.



#Akdağ Tabiat Parkı
#Öğrenci
#Gölet
8 dakika önce
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