PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 13 Mart 2020, 16:08 Son Güncelleme: 13 Mart 2020, 16:44 AA