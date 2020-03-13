Gündem PKKya bir darbe daha 2 terörist terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk askeri, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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GÜNDEM
Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
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