PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist terörist etkisiz hale getirildi

Türk askeri, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gU5wt7hmwS
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gU5wt7hmwS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2020