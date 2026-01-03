Yeni Şafak
Polisten torbacılara yönelik operasyon: 1 tutuklama

12:193/01/2026, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen tabanca.
Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan bir iş yerinde yapılan aramada 114 adet uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi. Operasyonda N.A. ile M.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan N.A. isimli şahsa ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapılırken M.D., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

