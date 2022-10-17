Gündem Psikososyal destek ekipleri acılı ailelerle
BARTIN

Psikososyal destek ekipleri acılı ailelerle

Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında bölgeye pek çok alandan ekip gönderilerek madenci yakınlarına destek olundu.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Psikososyal destek ekipleri acılı ailelerle
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 123 uzman psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil hizmet merkezi aracı da psikososyal destek için bölgede görevlendirildi. Ekipler, ailelerin psikolojik uyumsuzluklarının önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi, etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, gelecekte ortaya çıkması muhtemel benzer durumlarla başa çıkma, iyileşme, toparlanma becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesi gibi faaliyetler yürütüyor.

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