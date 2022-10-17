Psikososyal destek ekipleri acılı ailelerle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 123 uzman psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil hizmet merkezi aracı da psikososyal destek için bölgede görevlendirildi. Ekipler, ailelerin psikolojik uyumsuzluklarının önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi, etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, gelecekte ortaya çıkması muhtemel benzer durumlarla başa çıkma, iyileşme, toparlanma becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesi gibi faaliyetler yürütüyor.

GÜNDEM Acımız büyük