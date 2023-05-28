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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı: Zaferiniz Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğratan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi. Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

22:13 . 28/05/2023 Pazar
AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Putin'den 'yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazırız' mesajı

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.

"Sağlık ve refah diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, “Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum.” ifadesine yer verdi.



#Rusya
#SEÇİM
#Vladimir Putin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim Galibiyeti
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