Ramazan Bayram öncesi otobüs biletine zam

On bir ayın sultanı Ramazan'ın heyecanı sürerken, bayram sevinci başladı.





Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gitme planı yapan vatandaşlar, şimdiden biletlerini ayırtmaya başladı.





Kara ulaşımında yaşanan bu hareketlilik, fırsatçıların da ortaya çıkmasına neden oldu.





Otobüs biletlerine zam geldi





Bazı otobüs firmaları, bayram yaklaşırken gün gün bilet fiyatlarını değiştirmeye başladı.





En yoğun hatlardan biri İstanbul- Ankara seferi 600 lirayken arifeden itibaren 850 liraya kadar çıkıyor.





Zamlar yüzde 40'a kadar çıktı





Fiyatlar il il değişse de ortalama yüzde 20 ila 40 arası zam var.





Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yrd. Musa Çatkır, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakaladığımızda öz fiyatlarımıza geri dönüyoruz." diye konuştu.





Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor





Bazı firmalarsa 5 gün içinde iki zam yapma hazırlığında.





Örneğin İstanbul'dan Trabzon'a 17 Mart tarihinde otobüs bileti fiyatı 1.289 lirayken bir gün sonra 1.500 liraya çıkıyor. 21 Mart'taysa fiyat 1.780 olarak görülüyor.





Bazı otobüs bilet fiyatları ise uçakla yarışıyor.











