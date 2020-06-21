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Gündem Ranttan yine CHP çıktı İmar dosyasının detaylarına ulaşıldı
POLİTİKA

Ranttan yine CHP çıktı: İmar dosyasının detaylarına ulaşıldı

Kartal Belediyesi’nin 2019 yılı imar dosyalarındaki plan değişiklikleri iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçti. 2019 yılında imar dosyaları ile ilgili müfettişler ön inceleme yaptı ve rapor hazırladı. O raporun detaylarına ulaşıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Altınok Öz
Altınok Öz

İlçe genelinde çok sayıdaki imar dosyasında mevzuata aykırılık olduğu, park ve yaya yollarının, konut ve ticaret alanlarına imara aykırı yollarla aktarıldığı belirlendi. Yapılan hukuksuzlukların belirlenmesinin ardından Mülkiye Teftiş Kurulu İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturması izni istedi ve izin alındı. Milyonluk rant dosyalarının altından ise eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, meclis üyeleri, imar komisyonu başkanı ve üyelerinin imzası çıktı.

RAPORDA İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ SIRALANDI

  • Hazırlanan raporun detaylarında, Yakacık Mahallesindeki bir alanda imar planı değişikliği ile yaklaşık 592 metrekarelik yolun kapatılarak konut alanına alındığı raporlandı. 4 bin 988 metrekare ilave inşaat alanı getirildiği, yapılan plan değişikliğinin Mülga Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3/6, 27 ve 29. maddelerine aykırı olduğu belirlendi. Yapılan imar artışı ile birlikte ortalama 100 metrekarelik dairelerden 50 bağımsız bölüm oluştuğu ve bu alanlarda ortalama 4 kişiden 200 ek nüfus getirilerek yoğunluk artışı yapıldığı belirtildi. Getirilen nüfusun ihtiyacı olan ek donatı alanı getirilmediği, söz konusu plan değişikliğinde kamu yararı da gözetilmediği anlaşıldı. Toplam bin 102 metrekarelik ek konut alanının ortaya çıktığı, sosyal kültür tesis alanının 284 metrekare, otopark alanının 346 metrekare azaldığı belirtildi.

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