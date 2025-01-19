Rıza Akpolat’ın kardeşinden Kılıçdaroğlu'na salvo: Düşkün bile olamazsın!

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kardeşi Elif Akpolat, sosyal medya hesabı üzerinden CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak "Değil Pir, düşkün bile olamaz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda akrep ile kurbağa hikayesini anlatarak, örtülü bir şekilde Özgür Özel’i eleştirdi.
Gazeteci Levent Gültekin de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce CHP yönetimini ve Özgür Özel’i uyardığını söylemişti.
Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Pir değil düşkün bile olmaz
Öte yandan Akpolat'ın kardeşi Elif Akpolat sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yaptı.
Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Akpolat ağır ifadelerle CHP eski genel başkanı ile ilgili sert sözler sarf etti.
"Akrep olduğunun beyanı"
Tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı da "rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.