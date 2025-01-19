Rıza Akpolat’ın kardeşinden Kılıçdaroğlu'na salvo: Düşkün bile olamazsın!

Sen masalcı dedeler gibi anlat dur... Bu gençler sana kenara çekil memleket elden gidiyor dediler sadece. Hiçbir zaman seni birilerinin kucağına atıp birilerinin ekmeğine yağ sürmediler. Her zaman sana destek olmaya devam ettiler. Bir de piro diyorlar Breh Breh! Senden değil pir düşkün bile olmaz! Bu da burada dursun!