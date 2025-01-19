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Rıza Akpolat’ın kardeşinden Kılıçdaroğlu'na salvo: Düşkün bile olamazsın!

Rıza Akpolat’ın kardeşinden Kılıçdaroğlu'na salvo: Düşkün bile olamazsın!

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:5919/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Rıza Akpolat'ın kardeşi Elif Akpolat Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi
Rıza Akpolat'ın kardeşi Elif Akpolat Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kardeşi Elif Akpolat, sosyal medya hesabı üzerinden CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak "Değil Pir, düşkün bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat
'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyadan yayınladığı videoda 'normalleşme' süreci üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda akrep ile kurbağa hikayesini anlatarak, örtülü bir şekilde Özgür Özel’i eleştirdi.


Kılıçdaroğlu, Özel'i kast ederek
"Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar"
ifadelerini kullandı.


Gazeteci Levent Gültekin de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce CHP yönetimini ve Özgür Özel’i uyardığını söylemişti.


Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Pir değil düşkün bile olmaz


Öte yandan Akpolat'ın kardeşi Elif Akpolat sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yaptı.


Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Akpolat ağır ifadelerle CHP eski genel başkanı ile ilgili sert sözler sarf etti.


Akpolat şunları yazdı;

Sen masalcı dedeler gibi anlat dur... Bu gençler sana kenara çekil memleket elden gidiyor dediler sadece. Hiçbir zaman seni birilerinin kucağına atıp birilerinin ekmeğine yağ sürmediler. Her zaman sana destek olmaya devam ettiler. Bir de piro diyorlar Breh Breh! Senden değil pir düşkün bile olmaz! Bu da burada dursun!


"Akrep olduğunun beyanı"


Bu kısadan hisse nasıl okunur: Konuşan beyefendinin bahsettiği kıssa ile bağladığı nihai son arasında hiç bir bağ
yoktur. Videonun zamanlaması ise çok manidardır. Kendisini kurbağa görse de akrep olduğunun beyanıdır aslında. Birileri ona şunu hatırlatmalı sanırım, gidişiyle bu ülke de şafak atmış onlarca hiç alınmaz dediği yer seçimlerle kazanılmıştır. Bu değişimi görmekten aciz bu insana yazık ki senelerce umut bağladık. Eskiden saygı duyardım, yazık! Memleket çıkarlarını senin çıkarlarının üstünde gören aslanlar bir destan yazıyorlar sayın Kılıçdaroğlu...

Tutuklanmıştı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı.


İçişleri Bakanlığı da "rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.


#Rıza Akpolat
#Beşiktaş Belediye Başkanı
#Elif Akpolat
#CHP

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