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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan Türkiye açıklaması: Doğal gaz merkezi kurulması projesi 2024'te hayata geçirilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını belirterek, 'Projenin 2024'te hayata geçeceğini umuyoruz.' dedi.

15:06 - 27/12/2023 Çarşamba
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Aleksandr Novak
Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı
Aleksandr Novak
, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da yaşanan bazı gelişmelerin enerji sektöründe önemli etkileri olduğunu aktaran Novak, "Avrupa'da doğal gaz tüketiminin 2021'den bu yana 100 milyar metreküpten fazla azaldığını görüyoruz. Tüketimlerin 2021'de 609 milyar metreküpten, bu yıl 490 milyar metreküpe gerilemesi bekleniyor." diye konuştu.


Novak, söz konusu düşüşün, Avrupa'da gübre, kimya ve metalürji gibi doğal gaz tüketen sanayilerin üretimi azalttığına işaret ettiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda şirketlerin, ABD gibi enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu pazarlara gittikleri anlamına da geliyor." dedi.



Proje 2024'te hayata geçirilecek


Rus enerji sektörünün istikrarlı şekilde çalışmaya devam ettiğini ve bütçeye katkı sağladığını kaydeden Novak, "Rusya Maliye Bakanlığı tahminlerine göre petrol ve doğal gaz gelirleri bu yıl yaklaşık 9 trilyon ruble (yaklaşık 98 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşecek ve bu da 2021 seviyesine yakın." diye konuştu.


Küresel petrol fiyatlarının bu yıl büyük oranda istikrarlı bir seyir izlediğini dile getiren Novak, Brent petrolün varil fiyatının gelecek yıl 80 ila 85 dolar arasında seyredebileceğini söyledi.


Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Novak, şu ifadeleri kullandı:


"Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz."

ABD'nin yaptırım listesine aldığı, Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG 2'ye ilişkin de konuşan Novak, projede sevkiyatın 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağını bildirdi.



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#Aleksandr Novak
#Rusya
#Avrupa
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