Sağlam şehirler için sandığa: Tercihimiz çocuklarımıza torunlarımıza en büyük miras olacak

61 milyondan fazla seçmen bugün kendi yaşadığı kenti 5 yıl yönetecek belediye başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Bu seçim, geçen yıl yaşanan ve 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan ilk yerel seçim olacak. Hükümet, asrın felaketinin ardından bölgede ihya ve inşa çalışmalarına başladı. 1 yıl olmadan binalar etap etap teslim edilmeye başlandı. TBMM'de Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılarak özellikle İstanbul için dönüşümün önü açılmış oldu.

ÜÇ AŞAMALI DÖNÜŞÜM

Deprem riskinin yüksek olduğu İstanbul için de 3 aşamalı kentsel dönüşüm planı hazırlandı. İlk olarak yeni kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde halihazırda 188 alanda devam eden şantiye alanlarının sayısı arttırılacak. İkinci adımda, “Yarısı Bizden” kampanyası ile 350 bin konut dönüştürülecek. Üçüncü adımda ise belirlenen rezerv alanlarda 350 bin yeni konut inşa edilecek.

DEPREME HAZIRLANMAZSA SİYASİ BAĞIMSIZLIK TARTIŞILIR

Deprem gerçeği ile yüz yüze olan Türkiye'de Marmara depremi beklentisi hâlâ sıcaklığını koruyor. Uzmanlar da özellikle İstanbul'un bir an önce depreme hazırlanmaması halinde ülkenin siyasi bağımsızlığının tartışılır hale geleceğini belirtiyor. Ünlü deprem uzmanları Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un depremle ilgili projelerini hayata geçirmesi halinde İstanbul'un çok şey kazanacağına işaret ediyor.

İSTANBUL 5 YIL DAHA KAYBEDEMEZ

Geçtiğimiz 5 yılda CHP yönetimindeki İstabul'da çivi bile çakılmazken, İstanbullular 5 yıl daha kaybetmek istemiyor. Kurum, dirençli şehir vurgusu ile ön plana çıkıyor. 7,5 milyon ev ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da 1,5 milyon yapı riskli durumda. Öncelik, 600 bin konutun acilen dönüşmesi. Kurum, afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için çalışacakları, kente 5 yılda 650 bin konut inşa edileceği, bu konutların 300 bininin KİPTAŞ eliyle inşa edileceği ve ödemenin yarısının İBB tarafından karşılanacağı vaadini verdi.

RİSK KALKANI MODELİ

Vatandaşlar, olası depreme hazırlık için merkezi idare düzeyinde hazırlanacak Risk Kalkanı modeline uygun olarak yerel yönetim düzeyinde adımlar atabilecek belediye başkanları istiyor. AK Parti beyannamesinde her şehrin afet ve risk potansiyelini, kendine has özellik ve dinamiklerine bağlı olarak ve sürekli güncellenecek şekilde değerlendirme sözü verdi. Önceden belirlenmiş ve herkese duyurulmuş olan risklere karşı proaktif stratejiler hazırlanacak. Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişim ve değişim istikametini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektifleri belirlenecek.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Dirençli şehirlerin inşası için “Yerelde Yeni Yaşam” projesi ile daha yaşanabilir şehirler inşa edilecek. Ayrıca projenin bütünleyicisi olan “Kentsel Risk Kalkanı Modeli” ile koruma ve riskleri önlemeye yönelik faaliyetler de hayata geçirilecek. Yeni şehirler deprem gerçeği dikkate alınarak yatay mimari ilkesiyle kurulacak. 'Güvenli ve sağlam şehir' beklentisi içerisinde olan seçmen, gelecek nesillerini de düşünerek partilerin bu vaatlerini göz önünde bulunduracak.

Deprem sonrası 76 bin konut

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. AFAD tarafından yürütülen hak sahipliği belirleme süreci tamamlandı. AFAD verilerine göre 11 ilde toplam 390 bin konut için hak sahipliği tespit edildi. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından başlayan anahtar teslim süreci ile 1,5 ay içerisinde toplam 76 bin 723 konut hak sahiplerine teslim edildi. Hatay’da 10 bin 805, Malatya’da 7 bin 881, Kahramanmaraş’ta 15 bin 592, Adıyaman’da 8 bin 714, Gaziantep’te 14 bin 680, Elazığ’da 3 bin 93, Osmaniye’de 3 bin 572, Diyarbakır’da 4 bin 415, Şanlıurfa’da 2 bin 386, Adana’da 2 bin 316, Kilis’te de 1494 konut teslim edildi.

Yarısı Bizden’de ilk ödemeler

İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için de “Yarısı Bizden” kampanyası başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede, devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. Proje kapsamında en çok başvurunun geldiği Bahçelievler ilçesinde yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.

Okullar hazır

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde bugün gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar yapıldı. Dün sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, sınıflara sandıkları yerleştirdi, vatandaşların oy kullanacağı kabinleri kurdu. Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde de oy kullanılacak okullarda hazırlık yapıldı. Depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanılamayacak, ancak okulların bahçeleri ve muhtarlık yanlarındaki konteynerlerde sandıklar kuruldu.

Bunlar yasak

* Saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

* Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

* Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6’ncı maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

* Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

ÖNCE OY SONRA İMZA

1- Nerede oy kullanılacağı, seçmen bilgi kağıdı veya internetten öğrenilebilecek. YSK’nın internet sitesi, e-Devlet kapısı, YSK’nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, “444 9 975” numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilecek.

2- Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek. Nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi de geçerli sayılacak.

3- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesiyle kabine girilmeyecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak.

5- Oy kullandıktan sonra imza atılacak.

Türkiye sandık başında

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 4 PUSULA

Büyükşehir olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

BEYAZ, SARI VE TURUNCU ZARFLAR

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

DOĞUDA OY VERME 07.00’DA BAŞLIYOR

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına göre doğudaki 32 ilde oy verme saati 1 saat erken başlayacak. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy kullanmanın başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saati 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

1004 SEYYAR SANDIK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için 1004 seyyar sandık oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

SANDIKLAR OY KULLANMA SAATİ BİTİNCE AÇILACAK

Oy verme saatlerinin 07.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsa bile, oy kullanma saati bitmeden sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Türkiye Yüzyılı belediyeciliği

İletişim Başkanlığı, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" adlı kitap hazırladı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap, “Dünden Bugüne Türkiye'de Belediyeciliğin Serüveni”, “Demokratikleşme ve Belediyeler”, “Katılımcı Belediyecilik ve Örnek Uygulamalar”, “Akıllı Belediyecilik ve Vatandaşa Yansıması”, “Kültürel Belediyecilik ve Örnek Uygulamalar”, “Sosyal Belediyecilik/Hizmet Belediyeciliği ve Örnek Uygulamalar”, “Vatandaşların Belediyelerden Beklentileri” ve “Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla İdeal Belediyecilik Hizmetleri” başlıklı 8 bölümden oluşuyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça hazırlanan kitapta, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısında merkezi rol oynayan belediyelerin geçmişten bugüne gelişim süreci ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile belediyeciliğin gelecekteki yönü detaylı şekilde inceleniyor.

Daha etkili belediyeciliğin üzerinde durulduğu kitapta ayrıca, belediyelerin kalkınma sürecine etkisi, bölgesel kalkınma ajanslarının rolü ve yerel projelerin desteklenmesi ile yerel ekonomilerin nasıl güçlendirilebileceği tartışılıyor.

Teknolojik yeniliklerin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belediyelerin politikalarına nasıl entegre edilebileceğinin anlatıldığı kitapta, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun belediyeler açısından önemi vurgulanıyor. Bu çerçevede hazırlanan çalışmada, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun vatandaşların yaşam kalitesine, şehirlerin küresel rekabetçiliğine, çevresel sürdürülebilirliğe ve teknoloji ile inovasyonun belediyecilik hizmetlerindeki önemine olan etkisi örnek uygulamalar üzerinden analiz ediliyor.

Sonuçlar Kokpit’te

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün yapılan yerel seçime yönelik teknik hazırlıklarını tamamladı. Seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine imkan tanıyor. Kurulun kendi mühendisleri ve HAVELSAN ortaklığıyla hazırlanan SEÇSİS, seçim sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmasını da sağlıyor. Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı. YSK ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını “kokpit” adı verilen ekran üzerinden izleyecek. “Kokpit” ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşıp siyasi partilerle paylaşılacak.

YSK'dan uyarı mesajı

YSK, sandık başkanları, oy kullanılacak yerlerdeki bina sorumluları ve seyyar sandık başkanlarını kısa mesajlarla bilgilendirecek. YSK tarafından sandık kurulunda görevli başkan ve üyelere aralıklarla bilgilendirme mesajları atılıyor. Sandık başkanlarına “sayım döküm

işlemi tamamlan-madan sandığın terk edilmemesi” ve “kendilerine gelen tüm bilgilendirme mesajlarını sandık kurulu üyeleri ile mutlaka paylaşmaları” yönünde mesajlar iletildi. Sandık kurulu başkanlarına seçmenlerin oy kullanırken uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Bina sorumlularına da “olası eksiklikler” ve “görev yerine gelmeyen gelmeyen sandık başkanlarının” seçim kurullarına bildirilmesi yönünde mesaj gönderildi. Seyyar sandık kurulu başkanlarına ise “İlçe seçim kurulundan tutanakla teslim aldığınız oy torbasındaki birleşik oy pusulaları ve oy zarflarını sandık kurulunun huzurunda açarak sayınız ve tutanak defterine geçiriniz” mesajı dahil 7 mesaj gönderilecek.







