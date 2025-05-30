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Sağlık Bakanlığından e-Rapor hamlesi: Raporlar artık otomatik yenilenecek

Sağlık Bakanlığından e-Rapor hamlesi: Raporlar artık otomatik yenilenecek

18:5730/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanlığı, 26 Mayıs tarihinde uygulamaya aldığı e-Rapor sistemine yönelik açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 80 yaş ve üzeri hastalar ile yatağa bağımlı hastaların rapor yenileme süreçlerinin e-Rapor ile yerinde ve zahmetsiz şekilde tamamlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs itibarıyla e-Rapor uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Yeni sistemle 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı hastaların raporları, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan yerinde yenilenecek.


80 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA YENİ UYGULAMA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 26 Mayıs itibarıyla başlatılan yeni bir uygulamayı da kamuoyuyla paylaştı. Yeni sistemle, 80 yaş üzerindeki vatandaşların ve yatağa bağımlı hastaların sağlık raporlarının elektronik ortamda takip edilip yenileneceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

''26 Mayıstan itibaren 80 yaş üzerindeki yaşlılarımızın veya yatağa bağlı hastalarımızın raporlarını elektronik sisteme aktarıyoruz.
Raporları, ilaç raporları bitmeden kendilerine ulaşıp, hiç yorulmalarına gerek kalmadan bulundukları yerde yeniliyoruz
. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık. 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacak."

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Sağlık Bakanlığından e-Rapor hamlesi: Raporlar artık otomatik yenilenecek
Gündem
30 Mayıs, Cuma

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