Sağlık Bakanlığından e-Rapor hamlesi: Raporlar artık otomatik yenilenecek

''26 Mayıstan itibaren 80 yaş üzerindeki yaşlılarımızın veya yatağa bağlı hastalarımızın raporlarını elektronik sisteme aktarıyoruz.

Raporları, ilaç raporları bitmeden kendilerine ulaşıp, hiç yorulmalarına gerek kalmadan bulundukları yerde yeniliyoruz