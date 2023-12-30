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Sahil Güvenlik ekiplerinin yoğun mesaisi: İzmir açıklarında 199 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

İzmir Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 79 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen Yunanistan tarafından geri itilen lastik botlardaki 121 göçmen kurtarıldı.

00:38 - 30/12/2023 samedi
IHA
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik bot olduğunu tespit ederek bölgeye gitti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen lastik botlar içerisindeki toplam 78 düzensiz göçmen yakalandı.


Ekipler, aynı gün Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında çerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması ve hareketli lastik botların tespiti üzerine harekete geçti. Motor arızası bulunan lastik bot ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 121 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.


#İzmir
#göçmen
#Sahil Güvenlik
il y a 2 heures
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