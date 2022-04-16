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Gündem Sahte dolar ATMde gerçek oldu Piyasaya sahte 180 bin dolar sürdüler
İSTANBUL

Sahte dolar ATM’de gerçek oldu: Piyasaya sahte 180 bin dolar sürdüler

İstanbul’da piyasaya sahte dolar süren şebeke çökertildi. Güvenlik duvarını aşacak şekilde üretilen sahte 50’likler ATM’ye yatırılmış, TL’ye çevrilip başka hesaplara gönderilmiş. Şebeke bu yolla piyasaya sürdüğü 180 bin sahte doları 2,5 milyon lira nakde çevirdi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Sahte dolar ATM’de gerçek oldu: Piyasaya sahte 180 bin dolar sürdüler
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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte dolarları piyasaya süren şebekeyi çökertti. Özel bir banka yetkililerinin ATM’lerden çok sayıda sahte dolar çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlatan siber polisleri, ATM’lerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Sahte 50 dolar üreten şebekenin, komisyon karşılığında adına “hesapçı” dedikleri kişilerin banka hesaplarını kullandığı ve para yatırdığı belirlendi.

ATM BİLE ANLAMADI

ATM’lerin güvenlik duvarını aşacak yöntemle üretilen sahte 50 dolarların, hesaba geçtikten sonra TL cinsine çevrildiği ve paranın başka bir “hesapçı”nın banka hesabına yatırıldığı tespit edildi. ATM’lerden parayı çeken şebeke üyelerinin bu yolla piyasaya 180 bin sahte dolar sürüp karşılığında 2,5 milyon lira çektiği belirlendi.

KALPAZANLAR PAKET

Kimlikleri tespit edilen ve aralarında banka hesaplarını komisyon karşılığında şebekenin kullanımına sunan “hesapçıların” da bulunduğu 29 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Adana, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 23 şüphelinin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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