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İSTANBUL

Sahte dolar basmak için lüks rezidansa matbaa kurmuşlar

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir rezidansta sahte para basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda tamamlanmış ve basımı devam eden toplam 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirilirken, gözaltına alınan R.Ş isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Sahte dolar basmak için lüks rezidansa matbaa kurmuşlar
Operasyonda ele geçirilen 5 milyon 650 bin sahte dolar emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı suçtan arama kaydı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., isimli şüphelinin Esenyurt'ta sahte para bastığı ihbarını aldı.

Polis iki yıldır izliyordu

Ekipler, şüpheliyi iki yıl süreyle takibe aldı. Polis ekipleri geçen salı şüphelinin Esenyurt’ta kaldığı lüks rezidansa operasyon düzenledi.

R.Ş., gözaltına alınırken, dairede yapılan aramalarda basım aşamasında olan toplam 51 bin adet sahte 100 dolar, basımı tamamlanmış toplam 5 bin 500 adet sahte dolar, basım aşamasında 360 bin adet her sayfada "Benjamin Franklin" ve 100 ibaresi bulunan sahte dolar ile para yapımında kullanılan baskı makinası ve malzemeleri ele geçirildi.

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Sahte kimlikle saklanmış

R.Ş.'nin saklanmak için farklı kimlikler kullandığı ve farklı kişiler adına düzenlenmiş kira sözleşmeleri ile Esenyurt'ta lüks sitelerde saklandığı ortaya çıktı.

R.Ş. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Baskında ele geçirilen sahte dolar ve baskı malzemeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Sahte altın sahte dolar derken şimdi de sahte euro: Almanya'ya götüreceklerdi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucunda Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir metal geri dönüşüm atölyesinde, sahte madeni para basıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, harekete geçti.
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Atölyede sahte madeni para basan 5 kişi, 6 farklı ilçeye yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Atölyeye de baskın düzenleyen ekipler, 9 bin 200 adet göbek diye tabir edilen madeni paranın iç kısmı, 22 bin 900 adet madeni paranın dış halkası, bin 923 adet göbek ve halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para, 600 adet basımı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır madeni para, sahte madeni Euro üretiminde kullanılan çok sayıda makine, teçhizat ve baskı makinesi ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Sahte madeni paralar da sevkiyat öncesinde yakalandı. Atölyede baskısı yapılmış paralar, çuvallara konularak Almanya'ya götürülmeden hemen önce ele geçirildi. Ayrıca göbek kısmı oturtulmuş, basıma hazır olan da paraların baskısı tamamlandıktan sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.
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Sahte altın sahte dolar derken şimdi de sahte euro: Almanya'ya götüreceklerdi
İstanbul Esenyurt'ta Almanya'ya götürülmek üzere sahte madeni euro basıldığı öğrenilen atölyeye baskın yapıldı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken ele geçirilen malzemelerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Atölyeye de baskın düzenleyen ekipler, 9 bin 200 adet göbek diye tabir edilen madeni paranın iç kısmı, 22 bin 900 adet madeni paranın dış halkası, bin 923 adet göbek ve halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para, 600 adet basımı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır madeni para, sahte madeni euro üretiminde kullanılan çok sayıda makine, teçhizat ve baskı makinesi ele geçirdi.
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