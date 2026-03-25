Sahte polis dehşeti: Anne ve oğluna silahlı saldırı

23:3025/03/2026, Çarşamba
Maskeli saldırganlar eve girip ateş açtı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan maskeli 4 kişi, gece saatlerinde girdikleri evde anne ve oğluna silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken, evde bulunan bir kişi pencereden atlayarak kurtuldu. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.’nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu. Anne ve oğlunun hastanede tedavisi devam ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



