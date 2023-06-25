|
Gündem

Sakarya'da otoyollarda bayram yoğunluğu sürüyor: Anadolu Otoyolu durma noktasına geldi

Sakarya'da, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor

18:52 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sakarya'da, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği sürüyor. Trafik, Akyazı ve Hendek bölgelerinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Sakarya'da, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği sürüyor. Trafik, Akyazı ve Hendek bölgelerinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bayramı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ve Arifiye kesimlerinde trafik akıcı seyrederken, Akyazı ve Hendek bölgelerinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolda arızalanan ya da kaza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Söz konusu araçlar, çekici yardımıyla hızla kaldırılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik akıcı ilerliyor. Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Akyazı ve Hendek gişeleri çıkışında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Her iki otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.



#Bayram
#Trafik
#Sakarya
#Anadolu Otoyolu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı