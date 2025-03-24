Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çiçekdağı ilçesinde H.K.'nın uyuşturucu temin ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, sakız kutusu içerisinde gizlenmiş 3 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 3 içme aparatı, 13 tabanca fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.