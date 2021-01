Şalvarlı kadınlar gönüllü itfaiyeci oldu

Şalvarlı kadınların Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizen İlknur Erdoğan, “Kadınlar her meslekte var oluyor. Daha titiz çalışan kadın gruplarımız var. Biz bu mesleğin içerisinde varız, kadınlar ana hayatın her yerinde var. Türkiye, Anadolu kavramı ile tanınır. Biz Anadolu olduğumuz için kadınlar olarak Türkiye'nin her meslek dalında olmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.