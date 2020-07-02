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POLİTİKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefetin sosyal medya tepkisine eleştiri: Goygoy peşindeler

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya sözlerini çarpıtarak algı oluşturmalarına tepki gösterdi. Varank "Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştiri geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştiri geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada artan şiddetin, yalan söylemler ve gerçeklerin çarpıtılması ile ilgili olarak söylediği sözleri bazı sosyal medya kuruluşları ve kişilerce 'Sosyal medya kapatılacak' şeklinde lanse edildi. Bu duruma adeta destek verircesine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.

Bakan Varank, Türkiye'nin içinde bulunduğu gündemi itibariyle iki parti liderinin bu sözlerine tepki gösterdi.

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Bu alçakların peşini bırakmayız: Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

'GOYGOY PEŞİNDELER'

Bakan Varank: Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde.

SİZE İYİ SEYİRLER

  • Global firmaların, servet kazandıkları ülkelerin kanunlarını hiçe saymaları özgürlük değil, post-modern emperyalizmdir. Muhalefet, küresel tekelcilerin hayranı olabilir; biz, bu dijital tekeli kıracak gençleri, Türk girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Size iyi seyirler!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada hakaret yağdıranlara sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlıkları normalleştirerek genç dimağları zehirlemenin peşindeler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlıkları normalleştirerek genç dimağları zehirlemenin peşindeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur' ifadelerini kullandı.


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