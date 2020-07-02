Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada artan şiddetin, yalan söylemler ve gerçeklerin çarpıtılması ile ilgili olarak söylediği sözleri bazı sosyal medya kuruluşları ve kişilerce 'Sosyal medya kapatılacak' şeklinde lanse edildi. Bu duruma adeta destek verircesine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.
Bakan Varank, Türkiye'nin içinde bulunduğu gündemi itibariyle iki parti liderinin bu sözlerine tepki gösterdi.
'GOYGOY PEŞİNDELER'
Bakan Varank: Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde. https://t.co/jzbztAeN3e
Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde. https://t.co/jzbztAeN3e— Mustafa Varank (@varank) July 1, 2020
SİZE İYİ SEYİRLER
- Global firmaların, servet kazandıkları ülkelerin kanunlarını hiçe saymaları özgürlük değil, post-modern emperyalizmdir. Muhalefet, küresel tekelcilerin hayranı olabilir; biz, bu dijital tekeli kıracak gençleri, Türk girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Size iyi seyirler!