Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada artan şiddetin, yalan söylemler ve gerçeklerin çarpıtılması ile ilgili olarak söylediği sözleri bazı sosyal medya kuruluşları ve kişilerce 'Sosyal medya kapatılacak' şeklinde lanse edildi. Bu duruma adeta destek verircesine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.

Bakan Varank, Türkiye'nin içinde bulunduğu gündemi itibariyle iki parti liderinin bu sözlerine tepki gösterdi.

GÜNDEM Bu alçakların peşini bırakmayız: Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

'GOYGOY PEŞİNDELER'

Bakan Varank: Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde. https://t.co/jzbztAeN3e — Mustafa Varank (@varank) July 1, 2020

SİZE İYİ SEYİRLER

Global firmaların, servet kazandıkları ülkelerin kanunlarını hiçe saymaları özgürlük değil, post-modern emperyalizmdir. Muhalefet, küresel tekelcilerin hayranı olabilir; biz, bu dijital tekeli kıracak gençleri, Türk girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Size iyi seyirler!

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çarpıtmalarına cevap: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz tarih yazmaya devam edeceğiz

TEKNOLOJİ Türkiye sosyal medya yasasına hazırlanıyor: ABD çıkardı, Avrupa yasa tasarısı hazırladı

TEKNOLOJİ Siyasilerden sosyal medya yasasına destek: Kimin kim olduğu belli olsun

OYNAT 06:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada hakaret yağdıranlara sert tepki: Bu alçakların peşini bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlıkları normalleştirerek genç dimağları zehirlemenin peşindeler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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