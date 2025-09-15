Yeni Şafak
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

15/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
AA
Ticaret Bakanlığı: 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı: 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ⁠310 kilo esrar, 291 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın "yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 1 milyar 130 milyon lira değerinde 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Bakanlık, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

