İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Durdurulan 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi

15:3511/09/2025, Perşembe
AA
Şüpheli, emniyete götürüldü.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 37 kilogram skunk ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Eylül'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına ilişkin Ümraniye'de operasyon düzenlendi.

Ekiplerce arama yapılan araçta, 33 parça halinde 37 kilo skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.


