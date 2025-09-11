İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Durdurulan 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Eylül'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına ilişkin Ümraniye'de operasyon düzenlendi.