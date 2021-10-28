Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA

ALTI AYRI SUÇ KAYDI VAR

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z’nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü.

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Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk.

'BIÇAĞI İLK O SAVURDU'

Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve birlikte olduk. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti.

'ÇOK ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM'

Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

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12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.













GÜNDEM Denizli'de kadın cinayeti! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı

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FOTOĞRAF 45 Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin (25) ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25)arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. hbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. AYRILMAK İSTEMİŞ<br><br>Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. <br><br>Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu. <br><br>Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. ALTI SUÇTAN KAYDI VAR<br><br>Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunan Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. <br><br> Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. <br><br>Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. <br>Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. <br><br>Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. <br><br>Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. <br><br> Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum\" dediği belirtildi. TUTUKLANDI<br><br>Furkan Zıbıncı sevk edildiği mahkemece \"canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada dua edilip helallik alındı. 'O, BENİM MELEĞİM'<br><br>Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum\" diyerek feryat etti. İzmir'de yaşayan ve ölüm haberini alınca kente gelen babası Halil Şirin ile kardeşi Şevket Şirin de genç kızın tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.<br><br> Cenaze, burada kılınan namazın ardından Güney ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.<br><br> Türkiye Şebnem'e ağlıyor! Annesinin cenazedeki feryadı yürek yaktı: Tutuklanan katilin ilk ifadesi ortaya çıktı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Altı ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Zıbıncı, ilk ifadesinde 'olayı hatırlamadığını' öne sürdü. Katil zanlısı Furkan Zıbıncı sevk edildiği mahkemece "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Acılı anne Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

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