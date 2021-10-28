Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı
Denizli’de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi. Gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, mahkemedeki ilk ifadesinde yaşananları hatırlamadığını, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. Katil zanlısı Zıbıncı, "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
ALTI AYRI SUÇ KAYDI VAR
Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z’nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü.
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Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk.
'BIÇAĞI İLK O SAVURDU'
Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve birlikte olduk. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti.
'ÇOK ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM'
Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.
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12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.