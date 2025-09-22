Yeni Şafak
Şehit ailesini dolandırmışlardı: 11 şüpheliden 10’u tutuklandı

07:5522/09/2025, Pazartesi
IHA
Edirne.
Edirne’de şehit ailesine telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şehit ailesinin telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



