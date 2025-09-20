Yeni Şafak
Şehit ailesini 846 bin TL dolandırdılar: 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı

09:4520/09/2025, Cumartesi
DHA
Kamu görevlisi kılığına girip şehit ailesini dolandırdılar, kaçamadılar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de şehit ailesini kamu görevlisi gibi arayarak 846 bin lira dolandıran 11 kişinin İstanbul ve Antalya’da düzenlenen ortak operasyonla yakalandığını açıkladı.

Edirne'de şehit ailesini telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ‘kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı’ notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık. Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum"



