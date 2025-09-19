Yeni Şafak
'Polis' ve 'Savcıyız' diyerek 37 milyon liralık vurgun yaptılar: 18 tutuklama

11:0219/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 9 kişiyi toplam 37 milyon 550 bin TL dolandırdığı belirlenen 24 şüpheliden 18’i tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden toplam 37 milyon 550 bin lira elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda nitelikli dolandırıcılık suçunndan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18’i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.


