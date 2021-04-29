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GAZİANTEP

Şehit annesi oğlunun vasiyeti için hukuk mücadelesi veriyor: Evladımı 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarın

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan’ın annesi Emel Erkara, 22 yıl önce kendilerini terk eden eşi Ahmet Demircan’ın şehit babalığı haklarından faydalanmaması için hukuk mücadelesi veriyor. Oğlunu 22 günlükken terk eden babasının hiçbir haktan yararlanmasını istemediğini belirten anne, “Ben oğlumun vasiyetinin yerine getirilmesini istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Şehit annesi oğlunun vasiyeti için hukuk mücadelesi veriyor: Evladımı 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarın
Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan’ın annesi Emel Erkara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 2019’da Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesine düzenlediği Pençe-2 Operasyonu’nda mayına basarak şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan’ın vasiyetinin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dışındaki resmi kurumlar tarafından yerine getirilmediği gerekçesiyle Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesine dava açan anne Emel Erkara’nın talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Resmi mirasçı görünen baba Ahmet Demircan 22 günlükken bırakıp gittiği oğlu sayesinde şehit babalığı haklarından yararlanırken, anne Erkara bu duruma karşı çıkarak babanın mirasçılıktan çıkarılması için dava açtı.

Şehit Demircan’ın kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetname ile Demircan’ın komutanlarına verdiği sözlü vasiyetnamesini içeren belgeyi mahkemeye sunan Erkara’nın talebi, yapılan yargılama sonucunda reddedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı vasiyeti kabul etti

Anne Erkara, 22 günlük bebekken terk edilen Demircan’a yıllarca hem annelik hem de babalık yaptı. Şehit düştükten sonra ortaya çıkan Demircan’ın babası Milli Savunma Bakanlığından (MSB) şehitlik tazminatı ve maaşını almak için talepte bulundu.

MSB, Demircan’ın operasyondan önce bıraktığı “Askerliğim süresince vefatım halinde bütün özlük haklarımın annem Emel Erkara’ya verilmesini...” yazılı vasiyetnameyi dikkate alarak tazminatı sadece anneye ödedi.

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“Oğlumun üzerinde hakkı olmayan babanın para almasını istemedim”

Oğlu 22 günlük bebekken eşinin kendilerini bırakıp gittiğini anlatan Erkara, 3 yıl sonra eşinden boşandığını belirtti. Şehit oğlunun cenazesine ve mezarına gelmeyen babanın şehitlik tazminatı alabilmek için ortaya çıktığını aktaran Erkara, “Tazminat anneye ve babaya veriliyormuş. Ben de para bölünecekse diğer yarısını devletin almasını istedim.

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"Telefonu oğlumun suratına kapatırdı"

Ben davayı kesinlikle maddi bir talepten dolayı açmadım. Oğlumun üzerinde zerre hakkı olmayan babanın para almasını istemedim. Oğlum birkaç kez babasına telefon da açmış. Telefonu oğlumun yüzüne kapatmışlar. Sinan’a hem annelik hem babalık yaptım. Oğlum acemi birlik eğitimi bittikten sonra bana uzman onbaşı olduğunu söyledi. Bende ona ‘Senle çok ayrı kalacağız. Olsun ölüm nerede olursa olsun ölümdür’ deyip hiç üzülmedim. 2 yılını doldurmadan şehit düştü” dedi.

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“Oğlumun vasiyeti yerine getirilsin istiyorum”

Oğluyla şehit düşmeden bir gün önce telefonla görüştüğünü paylaşan Erkara, görüşmede kendisinden helallik istediğini söyledi. Sabah onu aradığında ulaşamadığını aktaran Erkara, “Saat 9’da gibi bize haber geldi. Oğlum Kuzey Irak’ta mayına basmış. Helikoptere bindiğinde yanındaki arkadaşlarına ‘Ben annemi çok seviyorum. Herhalde şehit olacağım’ demiş. Biz babasının şehit babası maaşı falan aldığını çok sonradan öğrendik. Ben oğlumun acısıyla her şeyi unutmuştum.

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Hakim 'kanunlar öyle demiyor' dedi

Sinan’ın yüzünü bilmeyen, yürümesi görmeyen, okula gittiğini görmeyen babanın haklardan yararlanmasını istemedim. 23 yıl sonra neden ortaya çıktı? Ne yüzle gelebiliyor. Şehit babası maaşı alıyor. Bir sürü imkandan yararlanıyor. Hakim bana ‘Benim vicdanıma göre sen haklısın ama kanunlar böyle demiyor’ dedi.

Ben oğlumun vasiyetinin yerine getirilmesini istiyorum. Devlet büyüklerim sesimi duysun. Bir şehit annesi olarak devlet büyüklerinden rica ediyorum” diye konuştu.

Şehidin vasiyeti yerine geldi
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Şehidin vasiyeti yerine geldi

“Şehidin vasiyetnamesini dikkate almadılar”

Şehidin askerde operasyona çıkmadan önce bıraktığı vasiyetnamenin Medeni Kanun’un 540’ncı maddesine göre düzenlen bir vasiyetname olduğunu ifade eden Erkara’nın avukatı Murat Doruk, Milli Savunma Bakanlığının bu vasiyetnameyi kabul ettiğinin altını çizdi.

MSB’nin kendi bünyesinde yapacağı işlemlerde şehidin iradesini kabul ederek tüm hakları annesine verdiğini aktaran Doruk, “Alt ve üst soyuna karşı aile yükümlülüklerini ağır derecede ihlal ettiğinden dolayı babanın mirasçılıktan çıkarılması için dava açtık. Belgenin vasiyetname olduğunu mahkeme tarafından kabul edilmesini talep ettik.

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Şehidin vasiyetini tuttu ağlamadı

Bu davayı da açma sebebimiz kesinlikle maddi bir talep değildir. Ahmet Sinan Demircan’ın ebedi istirahatgahında huzur içinde uyuyabilmesini sağlamaktır. MSB dışındaki kamu kurumları baba resmiyette mirasçı göründüğü için işlemleri yapmak için bizden mirasçılıktan çıkarıldığına dair mahkeme kararı istediler.

Kurumlar askerdeyken yazılan vasiyetnameyi dikkate almadılar. Biz babaya şehidimizle çekilmiş bir fotoğraf sunması halinde davadan vazgeçeceğimizi söyledik. Ancak hiçbir şey sunamadı.

Fotoğrafı geçtim şehidimizin mezarının yerini dahi bilmiyordur. Mahkeme talebimizi reddetti ama biz üst mahkemeye itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Terörle mücadelenin yılmaz kahramanları 'Amanos kartalları': Ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyorlar
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Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.
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Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.
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Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.
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Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı.
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Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.
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Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.
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Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.
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Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
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İsmail, Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun. dedi.
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Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum. diye konuştu.
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Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.
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İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
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Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi.
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Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı.
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Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden zırhlı araçlarla sınıra oradan da Mardin'e getirilen ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. İlk defa Türkiye'ye gelen Esra Abdülaziz İlhicri, "Allah Türk askerini korusun. İlk defa bu kadar mutlu oldum" dedi.


Video: Şehidin babasından vasiyet yalanına tepki


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