Şehit yakınlarından anlamlı hareket: 50 ailenin veresiye defterini kapattılar

Osmanlı döneminde uygulanan ramazan ayında esnaftan veresiye defteri satın alma geleneği, Tokat'ta yeniden hayat buldu. İsimlerinin açıklanmamasını istemeyen bazı şehit polis aileleri, dün akşam Yeni Mahalle'de 32 yıldır bakkal işleten Ahmet Berk'in (62) dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı. Veresiye defterinde 50 aileye ait borçların tamamı hesaplanarak ödendikten sonra defter imha edildi.

Bakkalın camına ise, "Bu bakkal dükkanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borcu, polis şehit aileleri tarafından ödenmiştir. Hayırlı Ramazanlar" yazısı asıldı.

'BİZİM ONLARA BORCUMUZ VAR'

Mahallelerinde pandemi nedeniyle zor durumda olanlar bulunduğunu ifade eden bakkal Ahmet Berk, "Dün şehit polis ailelerinden arkadaşlar geldiler, veresiye defterimdeki meblağı sordular. Beraber oturduk, hesapladık. Tutarını ödediler. Beraber karşı fırına gittik. Defterleri orada imha ettik. Sağ olsunlar. Bu pandemi döneminde hem bize bir katkı oldu, hem de müşterilerimize oldu. Bunu öğrenen müşterilerimizden duygulananlar oldu. 'Onlar bizim için can verdiler, asıl bizim onlara borcumuz var' diye memnuniyetlerini ilettiler, selamlarını ilettiler" dedi.

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ÇOK DUYGULANDIM

Borcunun ödendiğini duyduğunda mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ali Öncü, "Sebep olanlardan, borumuzu silenlerden Allah bin defa razı olsun. Zaten pek de bir bütçem yok. Zar zor geçiniyoruz. Onu da burada silmişler. Allah bin defa razı olsun. Vallahi çok duygulandım" diye konuştu.

GÜNDEM Hayırseverden bayram hediyesi: Bakkala olan tüm borçları ödedi

GÜNDEM Gizemli hayırsever bakkal bakkal geziyor: Veresiye defterlerindeki borçları ödedi

FOTOĞRAF 6 İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Cumhuriyet ve General Şükrü Kanatlı mahallelerindeki iki bakkala gelerek işletme sahiplerinden veresiye defterlerindeki borçları hesaplamasını istedi. Her iki bakkalda da toplam 14 bin 300 liralık borcun çıktığı defterleri satın alan hayırseverin, mahallelerdeki bazı ihtiyaç sahiplerine para yardımında da bulunduğu öğrenildi. Yaptığı davranışla takdir toplayan hayırsever, birçok borçlunun da hayır duasını aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bakkalı olan Mustafa Bağcı (68), gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıllık bakkal işletmecisi olduğunu ve hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlattı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverin dün akşam bakkala gelerek veresiye defterindeki borçları toplamasını istediğini aktaran Bağcı, şöyle devam etti: Defterde ne kadar borç varsa hesapla bu borçları ben kapatacağım, dedi. Bir iki saat sonra bu parayı bana göndereceğini söyledi, hesapladım ve gerçekten de iki saat sonra gelip ödemeyi yaptı. Defteri çöpe atmamı söyledi. Tüm borçları kapattı. Borcu ödenenlerin de hepsi adama dua etti. Dul bir kadın tek maaşla geçiniyor ve 770 lira borcu vardı, onu da kapattı. Gece saat 11'e kadar müşteriler beni aradı, görmüşler sosyal medyada, hepsi bolca dua etti. Bağcı, mahalledeki toplam 17 ailenin borcunun kapatıldığını sözlerine ekledi. Allah emsalini çok etsin <br> <br> Bir başka bakkal işletmecisi Ömer Köleoğlu da tanımadığı bir kişinin akşam saatlerinde dükkana gelerek veresiye defterini kendisinden istediğini söyledi. Hayırseverin 7 bin 500 lira çıkan defterdeki borcun 6 bin 800 lirasını kapadığını ifade ederek, Defteri topladı, bu borçları satın aldığını söyledi. Hem borçları kapattı hem defteri de alıp gitti. 7 bin 500 lira bir borç çıktı, 'Sen de birazından vazgeçeceksin' dedi ve 6 bin 800 lira ödeme yaptı. Yaklaşık 50 hanenin borcu vardı defterde. Borçlular duyunca çok sevindi hatta bir kadın, 'İlle sana sarılıp öpeceğim' dedi. O derece sevindi. Ben de çok şaşırdım hiç ummadığım bir anda geldi. Allah emsalini çok etsin. diye konuştu. Hatay'da 'gizli hayırsever' iki bakkalın veresiye defterini satın aldı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir hayırsever, iki mahallenin ödeme yapamayan 67 hanesinin toplam 14 bin 300 liralık borcunu kapattı. BiP'te paylaş

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