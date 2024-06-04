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Şehrin her iki yakası da durdu: İstanbul'da trafik felç oldu araçlar güçlükle ilerliyor

İstanbul'un bitmeyen trafik çilesi her gün katlanarak artıyor. Megakentin birçok noktasında ve ana arterlerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Haftanın ikinci iş gününde, şehrin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

09:37 - 4/06/2024 Salı
AA
İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'un birçok noktasında ve ana arterlerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Haftanın ikinci iş gününde, megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.


Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Bostancı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, TEM Otoyolu'nda Ataşehir'de başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu Kartal mevkisinde Kadıköy istikametine trafik yavaş seyrederken, ters istikamette Pendik'e kadar akıcı ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Sancaktepe mevkisinden itibaren ise her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor.


Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik ağır ilerlerken, Edirne yönü Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımın da etkisiyle trafik yoğunlaşıyor. Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu ise Mecidiyeköy'e kadar sürüyor.

Bu bölgedeki ana arterlerde meydana gelen araç arızaları ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler yollarda güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yollarında trafik akıcı seyrediyor.


Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay istasyonları ve aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Altunizade, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ gibi toplu taşımanın ana duraklarında yolcular yoğunluk nedeniyle araçlara binmekte zorlanıyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, şimdilerde yüzde 62 olarak ölçülen kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e kadar çıktı.



#D-100 kara yolu
#Toplu Taşıma
#trafik
#yoğunluk
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