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Selçuk Bayraktar: İnşallah Türkiye bütün dünyayı hürriyetine kavuşturacak

Galata Köprüsü'ndeki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da omzunda kızıyla yürüyerek geldi. Burada TVNET'te Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar Gazze'deki İsrail zulmüne dikkat çekerek "Bizler de hayatımızı ülkemizi tam bağımsız ve güçlü kılacak teknolojileri kılmaya vakfettik. Rahmetli babam da bu yolda hayatını vakfetmişti. İnşallah ülkemiz nesillerimizle beraber bir gün bu zulme dur diyecek kapasiteye ulaşacak. Dost ve kardeş coğrafyalarıyla beraber bir anlamda bütün dünyayı hürriyetine kavuşturacak." dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:29 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:45 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe omzunda kızıyla geldi
T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe omzunda kızıyla geldi

Galata Köprüsü'ndeki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da omzunda kızıyla yürüyerek geldi.


Burada TVNET'te Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar Gazze'deki İsrail zulmüne dikkat çekti.



Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
  • Bizler Türkiye Teknoloji Takımı'ndan gönüllü ve çalışma arkadaşlarımızla hatta evlatlarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde hem şehitlerimizin ruhunu şad eylemek hem de Filistin'de 75 yıldır devam eden ve son dönemde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma dönüşmüş zulme dur demek için buraya geldik. Tabi bizler dünyada oluşmuş özellikle süper güçlerin sahip olduğu orantısız silah gücüyle bu soykırım gerçekleştirildiğini de görüyoruz. Onların vesile olduğu hukuksuz ve gayrimeşru duruş sayesinde bu soykırım devam ediyor. Bizler de hayatımızı ülkemizi tam bağımsız ve güçlü kılacak teknolojileri kılmaya vakfettik. Rahmetli babam da bu yolda hayatını vakfetmişti. İnşallah ülkemiz nesillerimizle beraber bir gün bu zulme dur diyecek kapasiteye ulaşacak. Dost ve kardeş coğrafyalarıyla beraber bir anlamda bütün dünyayı hürriyetine kavuşturacak. Çünkü dünyanın bir yerinde böylesine bir yara kanayabiliyorsa, böylesine gayrimeşru hukuksuz bir işgal devam edebiliyorsa her yerinde olabileceği anlamına geliyor. Hiçbirimizin emniyette olmadığı anlamına geliyor. İnşallah adım adım, santim santim, bilim bilim, yüksek teknolojide ülkemiz dost ve kardeş coğrafyalarımızla beraber hak ettiği yere gelecek ve bu zulme dur diyecek güce bir gün kavuşacak.





#Selçuk Bayraktar
#Baykar
#Galata Köprüsü
#İstanbul
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