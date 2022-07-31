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ANKARA

Selin vurduğu İran'a Türkiye'den yardım eli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası malzemeler yola çıktı

Sel felaketi nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği İran'ın yaralarını sarmak maksadıyla Türkiye harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak nakliye uçağının Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı. Bakanlık, bölgeye bir uçağın daha hareket etmesinin planlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Selin vurduğu İrana Türkiyeden yardım eli: Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatı sonrası malzemeler yola çıktı
MSB

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

MSB: Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği belirtilerek, "Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yardım malzemelerinin yüklendiği uçağa ait fotoğraflar da yer aldı.

İran'da can kaybı 61'e yükseldi

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre de Kızılay Genel Sekreteri Yakub Süleymani sel felaketinin detayları hakkında açıklamada bulundu.

Süleymani, selin 60 il, 140 ilçe, 516 köy ile 85 bölgede etkili olduğunu, 1332 kişinin güvenli yerlere nakledildiğini ve 5 bin 215 kişiye acil barınma sağlandığını kaydetti.

Kızılay Genel Sekreteri, son bir hafta içinde 27 bin 35 kişiye yardım ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, son yaptığı açıklamada 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

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İran’daki sel felaketinde can kaybı 56’ya yükseldi
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İran’daki sel felaketinde can kaybı 56’ya yükseldi
İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, “Ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp' ifadelerini kullandı.


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