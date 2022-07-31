Selin vurduğu İran'a Türkiye'den yardım eli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası malzemeler yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

MSB: Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği belirtilerek, "Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı" ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımda, yardım malzemelerinin yüklendiği uçağa ait fotoğraflar da yer aldı.

İran'da can kaybı 61'e yükseldi

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

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İran resmi ajansı İRNA’ya göre de Kızılay Genel Sekreteri Yakub Süleymani sel felaketinin detayları hakkında açıklamada bulundu.

Süleymani, selin 60 il, 140 ilçe, 516 köy ile 85 bölgede etkili olduğunu, 1332 kişinin güvenli yerlere nakledildiğini ve 5 bin 215 kişiye acil barınma sağlandığını kaydetti.

Kızılay Genel Sekreteri, son bir hafta içinde 27 bin 35 kişiye yardım ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, son yaptığı açıklamada 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

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