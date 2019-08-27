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Şemdinli'de 8 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Şemdinli'de 8 terörist böyle etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında Şemdinli’nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri de basınla paylaşılırken, operasyonlarda teröristlere ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar mühimmatı, tanksavar ve el bombaları ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığının paylaştığı operasyonun görüntüsü.
İçişleri Bakanlığının paylaştığı operasyonun görüntüsü.

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor.

24-25 Ağustos'ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operarasyonda, insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği bir grup teröriste, F-16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Hava operasyonunun ardından kara harekatına başlandı.

8 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin bulunduğu bölgede operasyon düzenleyen askerler, 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, 8 teröristin ele geçrildiği çatışma görüntülerini de basınla paylaştı.

  • Çatışmanın yaşandığı bölgeye götürülen gazeteciler, ele geçririlen, silah, mühimmatları görüntüledi. Bölgede teröristlere ait 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, 1 AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3 telsiz, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye, 2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA


2 sivilin kanı yerde kalmadı

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Kıran Operasyonu'nda, PKK’lı teröristlerce 23 Temmuz Zirvintepe üs bölgesi ve 18 Ağustos Çatalca Kelebek üs bölgesine sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çevik ve Sezer Sönmez’in kanı yerde kalmadığı belirtildi.

8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
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8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında Şemdinli'nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri de basınla paylaşılırken, operasyonlarda teröristlere ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar mühimmatı, tanksavar ve el bombaları ele geçirildi.
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