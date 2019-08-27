Şemdinli'de 8 terörist böyle etkisiz hale getirildi Şemdinli'de 8 terörist böyle etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında Şemdinli’nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri de basınla paylaşılırken, operasyonlarda teröristlere ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar mühimmatı, tanksavar ve el bombaları ele geçirildi.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 10:35 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 10:41 DHA