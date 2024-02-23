Şevki Bolat dualarla uğurlandı

Çarşamba akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şevki Bolat için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen törende Bakan Bolat ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Bolat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM OLDU

Cenazeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman ve Mustafa Şentop, eski bakanlardan Süleyman Soylu, Nurettin Nebati, Adil Karaismailoğlu, Muammer Güler ve siyaset, bürokrasi, ticaret, spor ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Bakan Bolat’ın uzun yıllar CEO olarak görev yaptığı Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve Albayrak Grubu çalışanları katıldı.

AİLEMİZİN REİSİYDİ

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Bakan Ömer Bolat, ''Ailemizin reisi muhterem babamızın cenaze namazına katılıp acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Aziz topraklarımızda yaşamamızı borçlu olduğumuz şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Allah hepimizi, Peygamber Efendimiz'in Livâü’l-hamd sancağı altında buluştursun'' dedi.







