Şifayı Türkiye’de buldu: 'İngiltere’de en erken MR randevusu bile 1 yıl sonra bulunuyor'

İki senedir İngiltere’de yaşayan eski milli atlet Ebru Sertsarı (35) şifayı Türkiye’de buldu. Üç kere geçirdiği epilepsi atağı sırasında istemsiz kas kasılması yaşayan ve yere düşme sebebiyle belinde ağrı meydana gelen milli atlet, İngiltere’de ihtiyacı olan tedaviye ulaşamadı. Şifa için Türkiye’nin yolunu tutan genç kadın, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hacı Mehmet Saygı tarafından ameliyat edildi. Milli atletten, bir sinirin 7 katı büyüklüğünde fıtık çıkarıldı.

MR BİLE 1 YIL SONRA

2 sene önce ressam eşi Aykut Sertsarı’nın işi nedeniyle İngiltere’ye yerleşen eski milli atlet, “Son dönemde stres kaynaklı epilepsi atakları geçirmeye başladım. Bu ataklar sırasında istemsiz kasılmalar yaşadım ve düştüm. Belim zedelendi. Aylarca sebebini bilmediğim bir ağrıyla mücadele etmek zorunda kaldım. Klinik klinik dolaşarak çözüm aradık ancak en erken MR randevusunu bile 1 yıl sonraya bulabildik. MR çekilemediği için hastalığın teşhisi de konulamadı. Ağrılarım dayanılmaz hale geldiği için Türkiye’ye geldik” dedi.

HIZLICA PLANLANDI

Ağrıdan yürüyemez hatta ayakta duramaz hale geldiğini ifade eden Sertsarı, “İngiltere’nin sağlık sistemi gerçekten kötü. Türkiye’de hocamız çok hızlı bir şekilde beni ameliyata hazırladı. Yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra Türkiye’nin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu daha iyi gördüm. Ağrılarımdan İstanbul’da kurtuldum” diye konuştu.



