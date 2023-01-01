|
Gündem
Şifayı Türkiye’de buldu: 'İngiltere’de en erken MR randevusu bile 1 yıl sonra bulunuyor'
2 yıldır yaşadığı İngiltere’de geçirdiği kaza sonucu belinde sinir zedelenmesi olan eski milli atlet Ebru Sertsarı, şifayı Türkiye’de buldu. İngiltere’de en erken MR randevusunu bile 1 yıl sonraya bulabildiklerini anlatan Sertsarı, “Hastalığın teşhisi de koyulamadı. Kas gevşetici veriyorlardı. Ağrılarım dayanılmaz hal aldığı için Türkiye’ye geldik” dedi.
Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
3:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İki senedir İngiltere’de yaşayan eski milli atlet Ebru Sertsarı (35) şifayı Türkiye’de buldu.

İki senedir İngiltere’de yaşayan eski milli atlet Ebru Sertsarı (35) şifayı Türkiye’de buldu.

İki senedir İngiltere’de yaşayan eski milli atlet Ebru Sertsarı (35) şifayı Türkiye’de buldu. Üç kere geçirdiği epilepsi atağı sırasında istemsiz kas kasılması yaşayan ve yere düşme sebebiyle belinde ağrı meydana gelen milli atlet, İngiltere’de ihtiyacı olan tedaviye ulaşamadı. Şifa için Türkiye’nin yolunu tutan genç kadın, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hacı Mehmet Saygı tarafından ameliyat edildi. Milli atletten, bir sinirin 7 katı büyüklüğünde fıtık çıkarıldı.

MR BİLE 1 YIL SONRA

2 sene önce ressam eşi Aykut Sertsarı’nın işi nedeniyle İngiltere’ye yerleşen eski milli atlet, “Son dönemde stres kaynaklı epilepsi atakları geçirmeye başladım. Bu ataklar sırasında istemsiz kasılmalar yaşadım ve düştüm. Belim zedelendi. Aylarca sebebini bilmediğim bir ağrıyla mücadele etmek zorunda kaldım. Klinik klinik dolaşarak çözüm aradık ancak en erken MR randevusunu bile 1 yıl sonraya bulabildik. MR çekilemediği için hastalığın teşhisi de konulamadı. Ağrılarım dayanılmaz hale geldiği için Türkiye’ye geldik” dedi.

HIZLICA PLANLANDI

Ağrıdan yürüyemez hatta ayakta duramaz hale geldiğini ifade eden Sertsarı, “İngiltere’nin sağlık sistemi gerçekten kötü. Türkiye’de hocamız çok hızlı bir şekilde beni ameliyata hazırladı. Yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra Türkiye’nin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu daha iyi gördüm. Ağrılarımdan İstanbul’da kurtuldum” diye konuştu.


#Türkiye
#İngiltere
#Sağlık Sistemi
#MR
2 saat önce
default-profile-img
Şifayı Türkiye’de buldu: 'İngiltere’de en erken MR randevusu bile 1 yıl sonra bulunuyor'
Yarı yıl tatilinde BİLSEM’lere
2023'te İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş imkanı: Türkiye genelinde 42 istihdam fuarı düzenlenecek
140 bin personelle sözleşmeliye devam
AK Parti’de strateji mesaisi
Aday olanı masada kim temsil edecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.