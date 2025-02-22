Vucic berberine Erdoğan'ın korumasına benzediği için güvendiğini söyledi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saç tıraşı sırasında çektiği bir videoda berberinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzediğini söyledi. Vucic "Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor." ifadelerini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic
ile berberi arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü
Muhsin Köse
'ye benzetti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic berberini Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti
Gündem / Politika
22 Şubat, Cumartesi
Saç tıraşı olduğu videoyu paylaştı
Saç tıraşı olduğu videoyu paylaştı
Vucic, katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda şunları söyledi:
Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor.
"Arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun"
"Arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun"
Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken 'Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?
#Aleksandar Vucic
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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan