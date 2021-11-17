Şırnak'ta bombalı saldırı: Bir korucubaşı yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları önünde meydana geldi.
İddialara göre 06 BVJ 782 Plakalı Volkswagen Passat markalı aracının önünde telefonla konuşan Korucu başı Emin Negiz, aracına yöneldiği esnada el bombalı saldırıya uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşlarında büyük bir korku yaşadığı olayda şarapnel parçalarının vücuduna isabet ettiği Negiz yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi.
Saldırıda yaralanan Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, polis saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yaşanan olayda Negiz’e ait araçta ve çevresindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
22.11.2013 tarihinde PKK’lıların Konak Mahallesindeki evine yapmış oldukları el yapımı ve Molotof kokteyli saldırıdan Negiz ve Ailesi yara almadan kurtulmuştu.
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Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak yağmur, çamur, kar, kış demeden zor arazi ve iklim koşullarına rağmen Türkiye'nin İran sınırını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, mevzilerinde elleri tetikte gece gündüz vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.<br><br>
İran sınırında görev yapan komandolar ile TSK'nın diğer birimlerinde görevli Mehmetçik, başta teröristler olmak üzere uyuşturucu, kaçak sigara, eşya, mazot geçişleri ile düzensiz göçmenlerin de yer aldığı her türlü izinsiz geçişlere engel oluyor.<br><br>
Teröristleri bulup etkisiz hale getirmek maksadıyla keşif, gözetleme, pusu, dinleme ve istihbarata dayalı nokta operasyonları icra eden komandolar, yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerce geliştirilen silah ve teçhizatı görevlerinde aktif olarak kullanıyor.<br><br>
Sınır kulelerinde, sorumluluk bölgelerini korumak için 7 gün 24 saat dürbünle gözetleme yapan Mehmetçik, ülkenin bölünmez bütünlüğü için kulaklarını komutanlarından gelecek emirden ayırmadan, \"Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım.\" diyerek görevlerini icra ediyor.<br><br>
Verdikleri \"Hudut Tekmili\" ile düşmana korku salan hudut kartalları, gözlerini sınır hattından bir an olsun ayırmıyor.<br><br>
Mağara ve tüneller yer altı görüntüleme cihazıyla tespit ediliyor<br><br>Sınır hattından Türkiye'ye mağara ve tünel gibi yollardan girmeye çalışan teröristler ve kaçakçılar gibi dış unsurlara karşı güvenlik duvarı boyunca sürekli tarama yapan Mehmetçik, burada da yazılımı ve donanımı tamamen yerli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazını kullanıyor.
Vatan nöbetinde teknolojinin imkanlarından en geniş şekilde yararlanan Mehmetçik, bu cihazın yanı sıra termal ve manyetik sensörler sayesinde olası mağara ve tünelleri tespit edebiliyor.<br><br>
\"Hudut Kartalları\"nın sınır hattındaki en büyük destekçilerinden yerli zırhlı personel taşıyıcı \"Vuran\" ve \"Kirpi 2\" Mehmetçiğin bölgede emniyetli ve süratli şekilde devriye atmasına büyük kolaylık sağlıyor.<br><br>
Zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameralar da sınır hattında etkin şekilde kullanılıyor.<br><br>
\"Gözcü\" Mehmetçiğin emrinde<br><br>TSK'nın gözü ve kulağı olan milli üretim insansız hava aracı \"Gözcü\" de Ağrı ve Iğdır'ın İran sırında, alan taramasının emniyetli ve hızlı şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.
İnsansız hava aracı, keşif ve gözlemin yanı sıra otonom uçuşuyla taşıdığı mühimmatı hedefe gönderip belirlenen bir mesafede patlatma özelliğine de sahip. Milli İHA Gözcü, Türkiye'nin İran sınırında teröristler ve kaçakçılara göz açtırmıyor.
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Son teknoloji milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Yerli üretim son teknoloji: Milli silah ve teçhizatlar Mehmetçiğin sınır nöbetine güç katıyor
Türkiye-İran sınırının Iğdır-Ağrı bölümünde "vatan nöbeti" tutan "hudut kartalları", başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göçmen girişleri ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Türkiye'de üretilen son teknolojik silah ve teçhizatı aktif olarak kullanıyor.
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu şehir merkezi çıkışı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Orhan Karaca idaresindeki 35 ARY 834 plakalı Peugeot marka otomobil, aşırı hız sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme levhasının demir direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride uçarak takla atan otomobilin motoru yol kenarına fırlarken, hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca’nın (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Orhan Karaca ile aynı aileden yolcular Emirhan, Hatice, Tuğba ve Azra Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya Şehir Hastanesi Hastanesine kaldırılan sürücü Orhan Karaca ve yolcu olarak araçta bulunan Emirhan Karaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza mahalline sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
“Beni solladı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti direğe vurdu\"<br><br>Kaza yapan otomobilin kendisini solladıktan sonra kaza yaptığını anlatan Vahit Şen, “Ben seyir halinde gidiyordum. Önümde tır yavaş gidiyordu. Ben tırı sollamaya çalıştım. Aracımla tam çıkacaktım arkadan bir araç farı gördüm. Bana sadece bir selektör yaptı, ben onu görünce orta aynadan baktım, hızı bayağı yüksekti...
Ben korkudan tekrar tırın arkasına girdim. Eğer ben tırın arkasına girmeseydim direkt bana vuracaktı. Beni solladı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe vurdu. Motor koptu araba karşı tarafa geçti. Daha sonra sağlık ekibi ve polisi aradık onlar hemen geldi” dedi.
Katliam gibi kaza: Takılı kalan hız kadranı her şeyi anlatıyor
Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, motoru yerinden fırlayan otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü.