Sofra kültürümüz yabancıları etkiliyor

Türk dizilerindeki karakterler dünyadaki insanlara rol model oluyor. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, önceden Türk masalının dünyada ilgi çekici olduğunu, şimdiyse dizi-filmlerin ilgi çektiğini söyleyerek, dizilerin Türkçeye ilgiyi artırdığını, bu sayede 1 milyon kişinin Türkçe öğrendiğini belirtti.





AİLE YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Türk dizilerindeki yemek sahnelerinin ilgi çektiğini söyleyen Ateş, “Latin Amerika ülkelerinde özellikle ‘hâlâ bu tür aileler var mı?’ diye söyleniyor. Çünkü bizim için her ne kadar yozlaşıyoruz diye eleştirsek de hâlâ dizilerimizde de gerçek hayatımızda da birlikte yemek yeme sahneleri var. Artık birçok ülkede aile birlikteliği, birlikte yemek yeme sahnesi yok. Bu açıdan Latin Amerika’da bu durum çok dikkat çekiyor” dedi.





İÇERİKLER TÜRKİYE KAYNAKLI

Türkiye’nin dizi ve filmlerle ülkelere giriş yaptığını aktaran Ateş, şöyle konuştu: “Orada öğrendiğim kadarıyla özellikle İspanyolca konuşanlar, ABD’de bunların nüfusu yüzde 40’a denk geliyor Türk dizileri izliyor. Diziler üzerinden ABD’ye de giriyorsunuz. Onun için bu platformlara girmek çok kıymetli. Latin Amerika’da, Arjantin’de, Meksika’da, Peru’da içeriklerin yüzde 20’si, yüzde 30’u dram tarzı Türk kaynaklı, Rusya dahil. Bunlar çok kıymetli. Bir dönem kendi izlediğimiz içerikler hep yabancı kaynaklıydı. Şimdi kendimiz üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Bunun tabii ki ekonomi, turizm boyutu var.”





TÜRK KADINININ AİLE İÇİNDEKİ ROLÜ

Orta Doğu’da ise Türk kadının aile ve toplum içindeki rolünün ilgi çektiğini aktaran Ateş, “Orada da sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Ancak bunu nasıl kanalize edeceklerini bilemiyorlar, Orta Doğu ülkelerinde Batılılaşma olurken, diğer taraftan da halen kadın, anne, vs. rolleri var. Türk dizileri bu anlamda da bir rol model oluyor. Kendi başına işini kuran, hayatını kuran kadın tiplemeleri, ister tarihte, ister günümüzde tarihi dizilerimizde var. Orada da Türk kadının aktif bir şekilde rol alışı aslında ezberleri bozan bir şey” dedi.



